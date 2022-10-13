Россия не просто угроза Западу: США опубликовали новую стратегию безопасности

В Штатах отмечают, что Москва активно вмешивается в конфликты в мире и вторглась в Украину. США с союзниками работают над тем, чтобы война стала стратегической неудачей России.

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За последние 10 лет правительство РФ предпочло проводить империалистическую внешнюю политику. Кульминация такой политики стало полномасштабное вторжение в Украину. Об этом указывается в новой стратегии безопасности США.

Россия сейчас представляет собой угрозу международному миру и стабильности. Однако речь не просто о противостоянии с Западом. Речь идет об основополагающих принципах Устава ООН.

Кремль пытается свергнуть украинские правительства с 2014 года. Они вмешиваются в Сирию, пытаются дестабилизировать ситуацию в соседних странах ситуацию при помощи кибератак и ведения разведки. Более того, Кремль вмешивались в политику США и работала над тем, чтобы посеять разногласия среди американского народа.

Внутри страны Президент Путин также нарушает права своих граждан — подавляет оппозицию, закрывает независимые СМИ. Политическая система не учитывает потребности своего народа.

Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы превратить войну РФ с Украиной в стратегическую неудачу. Также усиливается НАТО. Прием Швеции и Финляндии в Альянс повысит еще больше потенциал и безопасность НАТО.

"В более широком смысле путинская война серьезно понизила статус России по отношению к Китаю и другим азиатским державам, таким как Индия и Япония. Мягкая сила и дипломатическое влияние Москвы ослабли, а ее попытки использовать энергию в качестве оружия привели к обратным результатам", — подчеркнуто в документе.

Однако в документе отмечают, что они уважают российский народ и именно ему предстоит решать дальнейшую судьбу России.

США продолжат поддержку Украины

Подчеркивается, что несмотря на то, что некоторые аспекты подхода Штатов зависят от траектории войны в Украине, ряд элементов понятен уже сейчас.

США продолжат поддержку Украины в борьбе за свободу

Украине помогут экономически восстановиться

США будут поощрять интеграцию Украины в ЕС

Штаты не позволят РФ или любой другой стране достигать своих целей при помощи ядерного оружия

Напомним, президент Байден считает, что Китай является более серьезной проблемой, чем Россия. Мир находится в переломной точке, которая предрешит положение страны в мире.

Ранее сообщалось, что Украина может получить интегрированную противоракетную защиту от российских ракет.