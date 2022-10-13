Россия не просто угроза Западу: США опубликовали новую стратегию безопасности
В Штатах отмечают, что Москва активно вмешивается в конфликты в мире и вторглась в Украину. США с союзниками работают над тем, чтобы война стала стратегической неудачей России.
За последние 10 лет правительство РФ предпочло проводить империалистическую внешнюю политику. Кульминация такой политики стало полномасштабное вторжение в Украину. Об этом указывается в новой стратегии безопасности США.
Россия сейчас представляет собой угрозу международному миру и стабильности. Однако речь не просто о противостоянии с Западом. Речь идет об основополагающих принципах Устава ООН.
Кремль пытается свергнуть украинские правительства с 2014 года. Они вмешиваются в Сирию, пытаются дестабилизировать ситуацию в соседних странах ситуацию при помощи кибератак и ведения разведки. Более того, Кремль вмешивались в политику США и работала над тем, чтобы посеять разногласия среди американского народа.
Внутри страны Президент Путин также нарушает права своих граждан — подавляет оппозицию, закрывает независимые СМИ. Политическая система не учитывает потребности своего народа.
Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы превратить войну РФ с Украиной в стратегическую неудачу. Также усиливается НАТО. Прием Швеции и Финляндии в Альянс повысит еще больше потенциал и безопасность НАТО.
"В более широком смысле путинская война серьезно понизила статус России по отношению к Китаю и другим азиатским державам, таким как Индия и Япония. Мягкая сила и дипломатическое влияние Москвы ослабли, а ее попытки использовать энергию в качестве оружия привели к обратным результатам", — подчеркнуто в документе.
Однако в документе отмечают, что они уважают российский народ и именно ему предстоит решать дальнейшую судьбу России.
США продолжат поддержку Украины
Подчеркивается, что несмотря на то, что некоторые аспекты подхода Штатов зависят от траектории войны в Украине, ряд элементов понятен уже сейчас.
- США продолжат поддержку Украины в борьбе за свободу
- Украине помогут экономически восстановиться
- США будут поощрять интеграцию Украины в ЕС
- Штаты не позволят РФ или любой другой стране достигать своих целей при помощи ядерного оружия
Напомним, президент Байден считает, что Китай является более серьезной проблемой, чем Россия. Мир находится в переломной точке, которая предрешит положение страны в мире.
Ранее сообщалось, что Украина может получить интегрированную противоракетную защиту от российских ракет.