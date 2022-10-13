Росія не просто загроза Заходу: США опублікували нову безпекову стратегію

У Штатах зазначають, що Москва активно втручається в конфлікти у світі та вторглася в Україну. США із союзниками працюють над тим, щоб війна стала стратегічною невдачею Росії.

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За останні 10 років уряд РФ вважав за краще проводити імперіалістичну зовнішню політику. Кульмінація такої політики стало повномасштабним вторгненням в Україну. Про це вказується в новій безпековій стратегії США.

Росія зараз є загрозою міжнародному миру та стабільності. Проте йдеться не просто про протистояння із Заходом, а про основні принципи Статуту ООН.

Кремль намагається повалити українські уряди з 2014 року. Він втручається в Сирію, намагається дестабілізувати ситуацію в сусідніх країнах за допомогою кібератак і ведення розвідки. Крім того, Кремль втручався в політику США та працював над тим, щоб посіяти розбіжності серед американського народу.

Усередині країни Президент Путін також порушує права своїх громадян — пригнічує опозицію, закриває незалежні ЗМІ. Політична система не враховує потреби свого народу.

Штати разом із союзниками працюють над тим, щоб перетворити війну РФ із Україною на стратегічну невдачу. Також посилюється НАТО. Прийом Швеції та Фінляндії в Альянс підвищить ще більший потенціал і безпеку НАТО.

"У ширшому сенсі путінська війна серйозно знизила статус Росії стосовно Китаю та інших азійських держав, таких як Індія та Японія. М'яка сила й дипломатичний вплив Москви ослабли, а її спроби використати енергію як зброю призвели до зворотних результатів", — підкреслено в документі.

Однак у документі зазначають, що вони поважають російський народ, і саме він має вирішувати подальшу долю Росії.

США продовжать підтримку України

Наголошується, що, незважаючи на те, що деякі аспекти підходу Штатів залежать від траєкторії війни в Україні, низка елементів зрозуміла вже зараз.

США продовжать підтримку України в боротьбі за свободу

Україні допоможуть економічно відновитися

США заохочуватимуть інтеграцію України в ЄС

Штати не дозволять РФ чи будь-якій іншій країні досягати своїх цілей за допомогою ядерної зброї

Нагадаємо, президент Байден вважає, що Китай є серйознішою проблемою, ніж Росія. Світ перебуває в переломній точці, яка вирішить становище країни у світі.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати інтегрований протиракетний захист від російських ракет.