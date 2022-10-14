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Военный Фокус Российско-украинская война

Сбили ракеты: под Белгородом приостановили движение поездов из-за повреждений ЛЭП (фото)

повреждение жд под Белгородом, обстрел белгорода
Фото: Скриншот из Telegram | Обломки ракет повредили линию электропередачи

Губернатор области заявил, что утром системы ПВО сбили несколько ракет. Обломки снарядов упали в районе железной дороги.

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В Новооскольском округе Белгородской области из-за повреждения линии электропередач и железнодорожного полотна временно приостановлено движение поездов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, утром 14 октября системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Остатки снарядов упали в районе железной дороги и повредили опоры ЛЭП. На опубликованных фото заметны также частичные повреждения железнодорожной пути. Пострадавших нет.

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"Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено", — написал Гладков.

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Напомним, 13 октября в Белгороде ракета попала в жилую многоэтажку. Местные власти связывают этот инцидент с атаками со стороны Вооруженных сил Украины. Однако Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подчеркнули, что на дом упали российские ракеты, которые самоликвидировались.

В Белгородском районе 13 октября из-за масштабного пожара произошла детонация на складе с боеприпасами. Местные власти заявили, что склад был подорван в результате обстрела со стороны ВСУ. Однако российские СМИ сообщили, что пожар был не на военном объекте, а на сахарном заводе.