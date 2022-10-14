Збили ракети: під Бєлгородом призупинили рух потягів через пошкодження ЛЕП (фото)

Губернатор області заявив, що вранці системи ППО збили кілька ракет. Уламки снарядів упали поблизу залізниці.

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У Новооскольському окрузі Бєлгородської області через пошкодження лінії електропередач та залізничного полотна тимчасово припинено рух потягів. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За словами чиновника, вранці 14 жовтня системи ППО збили кілька ракет у районі Нового Осколу. Залишки снарядів упали поблизу залізниці та пошкодили опори ЛЕП. На опублікованих фото помітні також часткові пошкодження залізничної колії. Постраждалих немає.

"Рух потягів тимчасово припинено. Чекаємо на аварійні бригади. Упевнений, що вони дуже швидко виправлять ситуацію і рух буде відновлено", — написав Гладков.

Нагадаємо, 13 жовтня в Бєлгороді ракета поцілила у житлову багатоповерхівку. Місцева влада пов'язує цей інцидент з атаками з боку Збройних сил України. Проте в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголосили, що на будинок впали російські ракети, які самоліквідувалися.

У Бєлгородському районі 13 жовтня через масштабну пожежу сталася детонація на складі з боєприпасами. Місцева влада заявила, що склад було підірвано внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Однак російські ЗМІ повідомили, що пожежа була не на військовому об'єкті, а на цукровому заводі.