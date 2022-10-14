Украинский военный сбил из ПЗРК "Игла" 4 крылатые ракеты РФ (фото)

Советский ПЗРК поражает воздушные цели с вероятностью около 50%. Командование обещает поощрить бойца зенитной ракетной бригады имени Орлика за меткость и профессионализм.

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Украинский военный за 10 и 11 октября уничтожил 4 крылатые ракеты российских оккупантов из противозенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщило в Facebook воздушное командование "Юг".

Военного из зенитной ракетной бригады имени гетмана Орлика зовут Ярослав. По его словам, при пуске всегда волнуешься за результат, ведь крылатая ракета может натворить много бед.

"Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и с холодным рассудком произвести запуск. Вышел, поймал цель, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК. Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжил работать по целям", – рассказал Ярослав.

[ + – ] ПЗРК "Игла" уничтожает воздушные цели, которые двигаются со скоростью до 1152 км/ч Фото: Facebook

Командование обещает достойно поощрить военного за его меткость и профессионализм.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября отмечал заслуги другого военного. Дмитрий Шумский из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона 10 октября сбил 2 российские ракеты.

[ + – ] Зеленский отмечает заслуги Дмитрия Шумского с 30-й секунды

По словам президента, Шумский проявил отличные навыки и реакцию, сбив снаряды из ПЗРК Stinger.

"Один человек спас десятки жизней. Я благодарю за это", — заявил президент.

Характеристики ПЗРК "Игла"

ПЗРК "Игла" советского производства находится на вооружении ВСУ. Переносной комплекс может уничтожать воздушные цели, которые двигаются со скоростью до 1152 км/ч на расстоянии до 5 км и на высоте до 3,5 км.

Вероятность поражения цели – 4-6 успешных из 10 пусков. У этого ПЗРК отсутствует цифровая система обработки сигнала. Комплекс "Игла" подходит для поражения всех типов самолетов и вертолетов и малоразмерных воздушных целей.

Напомним, что 10 октября российские войска устроили массированный ракетный обстрел украинских городов. В результате атаки погибло 19 украинцев и еще более 100 получили ранения.

Атака продолжилась утром 11 октября — российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 вылетели в районе Каспийского моря и выпустили ракеты Х-101/Х-555.

Ария РФ последнее время часто обстреливает Запорожье. За две недели более 70 жителей города погибли в результате российских обстрелов.