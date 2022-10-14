Український військовий збив із ПЗРК "Ігла" 4 крилаті ракети РФ (фото)

Радянський ПЗРК уражає повітряні цілі з ймовірністю майже 50%. Командування обіцяє заохотити бійця зенітної ракетної бригади імені Орлика за влучність і професіоналізм.

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Український військовий за 10 та 11 жовтня знищив 4 крилаті ракети російських окупантів із протизенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла". Про це повідомило у Facebook повітряне командування "Південь".

Військового із зенітної ракетної бригади імені гетьмана Орлика звати Ярослав. За його словами, під час пуску завжди хвилюєшся за результат, адже крилата ракета може наробити багато бід.

"Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою і з холодним розумом здійснити запуск. Вийшов, спіймав ціль, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК. Від'єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжив працювати по цілях", — розповів Ярослав.

[ + – ] ПЗРК "Ігла" знищує повітряні цілі, що рухаються зі швидкістю до 1 152 км/год Фото: Facebook

Командування обіцяє гідно заохотити військового за його влучність і професіоналізм.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня наголошував на заслугах іншого військового. Дмитро Шумський із зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону 10 жовтня збив 2 російські ракети.

[ + – ] Зеленський відзначає заслуги Дмитра Шумського з 30-ї секунди

За словами президента, Шумський проявив чудові навички та реакцію, збивши снаряди з ПЗРК Stinger.

"Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це", — заявив президент.

Характеристики ПЗРК "Ігла"

ПЗРК "Ігла" радянського виробництва знаходиться на озброєнні ЗСУ. Переносний комплекс може знищувати повітряні цілі, що рухаються зі швидкістю до 1 152 км/год на відстані до 5 км та на висоті до 3,5 км.

Імовірність ураження цілі — 4-6 успішних із 10 пусків. Цей ПЗРК не має цифрової системи обробки сигналу. Комплекс "Ігла" підходить для ураження всіх типів літаків і вертольотів та малорозмірних повітряних цілей.

Нагадаємо, що 10 жовтня російські війська влаштували масований ракетний обстріл українських міст. Унаслідок атаки загинуло 19 українців і ще понад 100 отримали поранення.

Атака продовжилася вранці 11 жовтня — російські бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 вилетіли в районі Каспійського моря і випустили ракети Х-101/Х-555.

Арія РФ останнім часом часто обстрілює Запоріжжя. За два тижні понад 70 мешканців міста загинули внаслідок російських обстрілів.