Запад строит планы на случай использования Россией ядерного оружия в Украине, - The Giardian

На Западе считают, что такой сценарий развития событий маловероятен. Однако, если это все же произойдет, политики не хотят, чтобы граждане их стран в панике убегали из городов.

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Политики Запада уже строят планы на случай использования президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в Украине. Они хотят предотвратить хаос и панику в своих странах, если это произойдет. ОБ этом пишет издание The Guardian.

Журналисты пишут, что, хотя ядерный кризис считается крайне маловероятным, однако, как сообщил источник, политики прорабатывают все варианты. Правительства занимались "благоразумным планированием целого ряда возможных сценариев".

Кейт Хадсон, генеральный секретарь Кампании за ядерное разоружение, заявила, что "благоразумное планирование" восходит к кампании "Защитить и выжить", которое проводило правительство Великобритании во время Холодной войны с СССР. Однако ее осудили за то, что программа ложно внушала надежду на то, что ядерный взрыв можно пережить при помощи побелки окон и прочей неправды.

Анонимный западный чиновник сказал журналистам, что слова Путина об использовании ядерного оружия были "очень безответственными". По его словам, любой использование ядерного оружия нарушит табу, которое действует с 1945 года. Это приведет к очень серьезным последствиям для России и остального мира.

В материале говорится, что Запад не хочет разъяснять, как он может отреагировать. Эксперты в целом считают, что Путин занимается блефом, пытаясь вызвать страх и неуверенность на Западе, чтобы США или НАТО не поддерживали Украину.

Ранее Фокус писал, что Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО с армией РФ приведет к глобальной катастрофе. Президент страны-агрессора назвал очень опасным шагом возможное прямое столкновение войск НАТО с российской армией и заявил, что надеется на благоразумие в этом вопросе.

Еще напомним, что ВСУ рассказали, в каком регионе Украины работает комплекс ПВО IRIS-T. Вооруженные силы Украины первыми в мире получили новейшую немецкую систему IRIS-T и она уже выполняет свои задачи на одном из направлений.

Также сообщалось, что Путин объявил о завершении мобилизации в РФ. По словам российского президента, Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Вооруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются.