Обстрел Запорожья: стали известны последствия атак ВС РФ

Враг атаковал город дронами, а затем – ракетами С-300. Враг намеренно бил по инфраструктуре Запорожья.

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Несмотря на слова президента РФ Владимира Путина о том, что масштабных обстрелов Украины больше не будет, в ночь с 14 на 15 октября российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сначала после полуночи по городу ударили четырьмя дронами Shahed-136, а к утру, после пяти часов, сбросили 10 ракет С-300.

Враг бил по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате прилетов возникли пожары, которые были локализованы сотрудниками ГСЧС.

Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате ночных атак взрывной волной повреждены 21 многоэтажка, 15 домов в частном секторе, учебное учреждение и автостоянка. Также разрушения есть на объектах инфраструктуры.

К счастью, обошлось без жертв среди мирных жителей.

На данный момент коммунальные службы Запорожья работают и ликвидируют последствия прилетов.

Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города. Накануне, утром 14 октября, они выпустили по Запорожью три ракеты С-300. После прилетов вспыхнули пожары, на местах работали спасатели. Обошлось без пострадавших, однако Старух предупредил, что возможны новые атаки, и не ошибся.

Обстрел Запорожья длится уже не один день. По данным властей города, от российских атак погибли более 70 мирных жителей за последние две недели.