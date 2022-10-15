Дронами и ракетами: оккупанты дважды за ночь атаковали Запорожье (видео)

Местные власти сообщили, что атака была направлена на объекты инфраструктуры. В местах прилетов зафиксированы пожары.

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Глава Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что город подвергся атаке российских дронов-камикадзе. Об этом он сообщил у себя в Telegram в 00:49.

По его словам, были повреждены объекты инфраструктуры, а на месте начался пожар.

До этого о взрывах начали сообщать местные телеграм-каналы.

[ + – ] Взрывы в Запорожье

Затем, уже в 05:47 утра, глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram об еще одном обстреле. На этот раз российские оккупанты атаковали город ракетами. Никаких подробностей он не сообщил.

Однако местные телеграм-каналы опубликовали в сети видео с места событий.

[ + – ] Ракетный удар по Запорожью

Также, как сообщается, в одном из мест прилетов, начался пожар.

[ + – ] Ракетный удар по Запорожью

Ранее Фокус сообщал, что аналитики ISW рассказал, зачем Путин объявил об окончании мобилизации. Аналитики заявили, что Владимир Путин сам подтвердил, что мобилизованные получают лишь небольшую подготовку перед отправкой на фронт.

Еще напомним, что социологи выяснили, как жители Запада относятся к уступкам Владимиру Путину. Опрос показал, что большинство жителей стран Запада поддерживают Украину и не готовы идти на уступки России.

Также сообщалось, что вчера в Белгороде загорелась городская подстанция. Всех школьников города местные власти экстренно отправили на каникулы. В понедельник, 17 октября, ученики в школы не пойдут.