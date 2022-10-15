Дронами та ракетами: окупанти двічі за ніч атакували Запоріжжя (відео)

Місцева влада повідомила, що атака була спрямована на об'єкти інфраструктури. У місцях прильотів зафіксовано пожежі.

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Голова Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що місто зазнало атаки російських дронів-камікадзе. Про це він повідомив у себе в Telegram о 00:49.

За його словами, було пошкоджено об'єкти інфраструктури, а на місці почалася пожежа.

До цього про вибухи почали повідомляти місцеві телеграм-канали.

[ + – ] Вибухи у Запоріжжі

Потім, уже о 05:47 ранку, голова Запорізької ОДА Олександр Старух написав у Telegram про ще один обстріл. На цей раз російські окупанти атакували місто ракетами. Жодних подробиць він не повідомив.

Проте місцеві телеграм-канали опублікували у мережі відео з місця подій.

[ + – ] Ракетний удар по Запоріжжю

Також, як повідомляється, в одному з місць прильотів почалася пожежа.

[ + – ] Ракетний удар по Запоріжжю

Раніше Фокус повідомляв, що аналітики ISW розповів, навіщо Путін оголосив про закінчення мобілізації. Аналітики заявили, що Володимир Путін сам підтвердив, що мобілізовані одержують лише невелику підготовку перед посиланням на фронт.

Ще нагадаємо, що соціологи з'ясували, як жителі Заходу ставляться до поступок Володимиру Путіну. Опитування показало, що більшість жителів країн Заходу підтримують Україну і не готові йти на поступки Росії.

Також повідомлялося, що вчора в Білгороді спалахнула міська підстанція. Усіх школярів міста місцева влада екстрено відправила на канікули. У понеділок, 17 жовтня, учні до шкіл не підуть.