Обстріл Запоріжжя: стали відомі наслідки атак ЗС РФ

Ворог атакував місто дронами, а потім ракетами С-300. Ворог навмисно бив по інфраструктурі Запоріжжя.

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Незважаючи на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що масштабних обстрілів України більше не буде, у ніч із 14 на 15 жовтня російські війська вкотре атакували Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, спочатку після опівночі по місту вдарили чотирма дронами Shahed-136, а на ранок, після п'ятої години, скинули 10 ракет С-300.

Ворог бив по об'єктах енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок прильотів виникли пожежі, які були локалізовані співробітниками ДСНС.

Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок нічних атак вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоповерхівку, 15 будинків у приватному секторі, навчальний заклад і автостоянку. Також руйнування є на об'єктах інфраструктури.

На щастя, обійшлося без жертв серед мирних жителів.

Наразі комунальні служби Запоріжжя працюють і ліквідовують наслідки прильотів.

Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста. Напередодні вранці 14 жовтня вони випустили по Запоріжжю три ракети С-300. Після прильотів спалахнули пожежі, на місцях працювали рятувальники. Обійшлося без постраждалих, проте Старух попередив, що можливі нові атаки, і не помилився.

Обстріл Запорожжя триває вже не один день. За даними влади міста, від російських атак загинули понад 70 мирних жителів за останні два тижні.