Військові РФ обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: у місті були пожежі (фото, відео)

Три російські ракети поцілили в інфраструктурні об'єкти, обстріл могли вести з Токмака. Влада міста попередила про можливість нових атак по обласному центру 14 жовтня.

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Російські військові обстріляли ракетами Запоріжжя. Про це написав у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

По місту поцілили 3 ракети, випущені з комплексу С-300. Внаслідок удару вражені об'єкти інфраструктури, уточнив він.

[ + – ] Після нічного обстрілу в Запоріжжі почалися пожежі

Після прильоту снарядів були пожежі, на місцях працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих через російську атаку немає.

Старух попередив про можливість нових атак по обласному центру 14 жовтня.

[ + – ] Нічний обстріл Запоріжжя потрапив на відео

Місцеві жителі повідомляли про два потужні вибухи з паузою в кілька хвилин у районі 00:50 ночі. Росіяни могли вести обстріл із міста Токмак у Пологівському районі Запорізької області.

Обстріли Запоріжжя тривають кілька тижнів

Армія РФ останнім часом часто обстрілює Запоріжжя. За даними влади міста, від російських атак загинули понад 70 мирних жителів за останні 2 тижні.

Ракети поцілюють у багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й об'єкти інфраструктури.

Уночі 11 жовтня в Запоріжжі чули близько 15 вибухів. Уранці цього ж дня російські військові завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю, снаряди поцілили в острів Хортиця.

У ніч на 9 жовтня ЗС РФ також обстріляли Запоріжжя, внаслідок нападу 12 людей загинули та 49 постраждали, у тому числі 6 дітей.