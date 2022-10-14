Военные РФ обстреляли Запорожье ракетами С-300: в городе были пожары (фото, видео)

Три российские ракеты попали в инфраструктурные объекты, обстрел могли вести из Токмака. Власти города предупредили о возможности новых атак по областному центру 14 октября.

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Российские военные обстреляли ракетами Запорожье. Об этом написал в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В город попали 3 ракеты, выпущенные из комплекса С-300. В результате удара поражены объекты инфраструктуры, уточнил он.

[ + – ] После ночного обстрела в Запорожье начались пожары

После прилета снарядов были пожары, на местах работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших из-за российской атаки нет.

Старух предупредил о возможности новых атак по областному центру 14 октября.

[ + – ] Ночной обстрел Запорожья попал на видео

Местные жители сообщали о двух мощных взрывах с паузой в несколько минут в районе 00:50 ночи. Россияне могли вести обстрел из города Токмак в Пологовском районе Запорожской области.

Обстрелы Запорожья длятся несколько недель

Армия РФ в последнее время часто обстреливает Запорожье. По данным властей города, от российских атак погибли более 70 мирных жителей за последние 2 недели.

Ракеты попадают в многоэтажные жилые дома, частные домовладения и объекты инфраструктуры.

Ночью 11 октября в Запорожье слышали около 15 взрывов. Утром в этот же день российские военные нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, снаряды попали по острову Хортица.

В ночь на 9 октября ВС РФ также обстреляли Запорожье, в результате нападения 12 человек погибли и 49 пострадали, в том числе 6 детей.