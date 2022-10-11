ВС РФ нанесли удар по Хортице: подробности утреннего обстрела Запорожья (фото)

Удар по Запорожью пришелся на здания, базу отдыха "Металлург" и на лесополосу. Также одна российская ракета попала в скалу на острове Хортица.

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Армия РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Часть ракет попала по острову Хортица. Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Утром 11 октября оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Как отмечает Тимошенко, больше всего ракет попало на остров Хортица.

"Больше ракет прилетело в остров Хортица, там разрушения получили здания, выбиты стекла и повреждена крыша, две ракеты прилетели у базы отдыха "Металлург". Часть прилетов пришлась на лесополосу. Одна ракета попала в скалу на острове", – рассказал Тимошенко.

[ + – ] Ракетный удар по Запорожью

В самом Запорожье ракета попала в автосалон из-за чего один человек погиб. В соседних домах повыбивало окна. Также в одном из районов поврежден трубопровод. Поэтому коммунальные службы работают над восстановлением после ракетного удара по Запорожью.

Напомним, утром ВС РФ обстреляли Запорожье. Снаряды могли запускаться из района оккупированного Токмака.

Ночью 10 октября войска РФ нанесли мощный удар по Запорожью, в центре города был разрушен жилой дом. Перед этим ВС РФ обстреляли 12 ракетами. В результате обрушился целый подъезд во многоэтажке.