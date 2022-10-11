ЗС РФ завдали удару по Хортиці: подробиці ранкового обстрілу Запоріжжя (фото)

Удар по Запоріжжю припав на будівлі, базу відпочинку "Металург" і на лісосмугу. Також одна російська ракета влучила в скелю на острові Хортиця.

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Армія РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Частина ракет потрапила по острову Хортиця. Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Вранці 11 жовтня окупанти завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Як зазначає Тимошенко, найбільше ракет влучило на острів Хортиця.

"Більше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнування отримали будівлі, вибиті шибки та пошкоджений дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку "Металург". Частина прильотів припала на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", — розповів Тимошенко.

[ + – ] Ракетний удар по Запоріжжю

У самому Запоріжжі ракета потрапила в автосалон, через що одна людина загинула. У сусідніх будинках повибивало вікна. Також в одному з районів пошкоджено трубопровід. Тому комунальні служби працюють над відновленням після ракетного удару по Запоріжжю.

Нагадаємо, вранці ЗС РФ обстріляли Запоріжжя. Снаряди могли запускатися з району окупованого Токмака.

Вночі 10 жовтня війська РФ завдали потужного удару по Запоріжжю, в центрі міста було зруйновано житловий будинок. Перед цим ЗС РФ обстріляли 12 ракетами. Унаслідок чого обвалився цілий під'їзд у багатоповерхівці.