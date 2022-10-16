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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные показали, как уничтожают ВС РФ на трофейном танке

трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф, танк T-72Б3
Фото: Минобороны Украины | Трофейный танк T-72Б3 на службе ВСУ

Танк T-72Б3 перешел во владение ВСУ в Киевской области.

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Украинские военные показали, как воюют на трофейном российском танке T-72Б3. Об этом рассказывают в Министерстве обороны Украины.

Танк, как рассказывают защитники, с сотнями других был в Киевской области в конце февраля. Как он перешел во владение ВСУ, военные не рассказывают, как и о том, что произошло с экипажем, но отмечают, что ему потребовался небольшой ремонт.

трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф Fullscreen
Фото: Минобороны Украины
трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф Fullscreen
Фото: Минобороны Украины
трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф Fullscreen
Фото: Минобороны Украины
трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф
трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф
трофейный танк, российский танк, брошенная техника вс рф

На трофейном танке заменили поврежденные гусеницы и передали его украинским военным. Так что он уже полгода находится на одном из участков линии фронта на востоке Украины, а его экипаж выполняет боевые задания.

По словам командира танка с позывным "Один" у затрофеенного Т-72Б3 есть определенные технические особенности, но наши военные быстро разобрались с управлением.

Т-72Б3 разработан как экономный альтернативный вариант основному танку Т-90А до получения ВС РФ танков нового поколения Т-14 "Армата".

Модификация Т-72Б3 является сравнительно простой модернизацией танка Т-72Б с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А. Основным оружием является 125-мм гладкоствольная пушка с улучшенной баллистикой.

Трофейный танк на службе ВСУ

В танке установлены метеодатчик и современный баллистический вычислитель, усовершенствован стабилизатор вооружения, введен автомат сопровождения цели, в результате чего точность ведения огня значительно улучшилась по сравнению с базовой моделью. Стоимость такого танка — около 52 миллионов рублей, это около 830 тысяч долларов.

Напомним, у ВСУ уже солидный парк трофейной техники. Убегая, российские военные бросают технику и боеприпасы к ней. Иногда они даже приезжают на своей технике сдаваться в плен.

Так, на прошлой неделе украинские военные сообщили, что захватили редкий российский броневик АМН-590951 в ходе боев в Херсонской области. Впервые этот броневик показали этим летом на российском форуме "Армия-2022".

А западные СМИ назвали российскую армию крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Киева, опережая по всем показателям США и союзников НАТО.