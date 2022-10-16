Украинские военные показали, как уничтожают ВС РФ на трофейном танке

Танк T-72Б3 перешел во владение ВСУ в Киевской области.

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Украинские военные показали, как воюют на трофейном российском танке T-72Б3. Об этом рассказывают в Министерстве обороны Украины.

Танк, как рассказывают защитники, с сотнями других был в Киевской области в конце февраля. Как он перешел во владение ВСУ, военные не рассказывают, как и о том, что произошло с экипажем, но отмечают, что ему потребовался небольшой ремонт.

Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

На трофейном танке заменили поврежденные гусеницы и передали его украинским военным. Так что он уже полгода находится на одном из участков линии фронта на востоке Украины, а его экипаж выполняет боевые задания.

По словам командира танка с позывным "Один" у затрофеенного Т-72Б3 есть определенные технические особенности, но наши военные быстро разобрались с управлением.

Т-72Б3 разработан как экономный альтернативный вариант основному танку Т-90А до получения ВС РФ танков нового поколения Т-14 "Армата".

Модификация Т-72Б3 является сравнительно простой модернизацией танка Т-72Б с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А. Основным оружием является 125-мм гладкоствольная пушка с улучшенной баллистикой.

[ + – ] Трофейный танк на службе ВСУ

В танке установлены метеодатчик и современный баллистический вычислитель, усовершенствован стабилизатор вооружения, введен автомат сопровождения цели, в результате чего точность ведения огня значительно улучшилась по сравнению с базовой моделью. Стоимость такого танка — около 52 миллионов рублей, это около 830 тысяч долларов.

Напомним, у ВСУ уже солидный парк трофейной техники. Убегая, российские военные бросают технику и боеприпасы к ней. Иногда они даже приезжают на своей технике сдаваться в плен.

Так, на прошлой неделе украинские военные сообщили, что захватили редкий российский броневик АМН-590951 в ходе боев в Херсонской области. Впервые этот броневик показали этим летом на российском форуме "Армия-2022".

А западные СМИ назвали российскую армию крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Киева, опережая по всем показателям США и союзников НАТО.