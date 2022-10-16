Українські військові показали, як знищують ЗС РФ на трофейному танку

Танк T-72Б3 перейшов у володіння ЗСУ у Київській області.

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Українські військові показали як воюють на трофейному російському танку T-72Б3. Про це розповідають у Міністерстві оборони України.

Танк, як розповідають захисники, із сотнями інших був на Київщині наприкінці лютого. Як він перейшов у володіння ЗСУ, військові не розповідають, як і про те, що сталося з екіпажем, але зазначають, що йому знадобився невеликий ремонт.

Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

На трофейному танку замінили пошкоджені гусениці та передали його українським військовим. Тож він уже пів року перебуває на одній із дільниць лінії фронту на сході України, а його екіпаж виконує бойові завдання.

За словами командира танка з позивним "Один", у затрофеєного Т-72Б3 є певні технічні особливості, але наші військові швидко розібралися з управлінням.

Т-72Б3 розроблено як економний альтернативний варіант основного танка Т-90А до отримання ЗС РФ танків нового покоління Т-14 "Армата".

Модифікація Т-72Б3 є порівняно простою модернізацією танка Т-72Б з доведенням деяких параметрів рівня Т-90А. Основною зброєю є 125-мм гладкоствольна гармата з покращеною балістикою.

[ + – ] Трофейний танк на службі ЗСУ

На танку встановлено метеодатчик та сучасний балістичний обчислювач, удосконалено стабілізатор озброєння, введено автомат супроводу мети, внаслідок чого точність ведення вогню значно покращилася порівняно з базовою моделлю. Вартість такого танка — близько 52 мільйонів рублів, це близько 830 тисяч доларів.

Нагадаємо, у ЗСУ вже солідний парк трофейної техніки. Втікаючи, російські військові кидають техніку та боєприпаси до неї. Іноді вони навіть приїжджають на своїй техніці здаватися в полон.

Минулого тижня українські військові повідомили, що захопили рідкісний російський броньовик АМН-590951 під час боїв у Херсонській області. Вперше цей броньовик показали цього літа на російському форумі "Армія-2022".

А західні ЗМІ назвали російську армію найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва, який випереджає за всіма показниками США та союзників НАТО.