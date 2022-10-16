Українські військові показали, як знищують ЗС РФ на трофейному танку
Танк T-72Б3 перейшов у володіння ЗСУ у Київській області.
Українські військові показали як воюють на трофейному російському танку T-72Б3. Про це розповідають у Міністерстві оборони України.
Танк, як розповідають захисники, із сотнями інших був на Київщині наприкінці лютого. Як він перейшов у володіння ЗСУ, військові не розповідають, як і про те, що сталося з екіпажем, але зазначають, що йому знадобився невеликий ремонт.
На трофейному танку замінили пошкоджені гусениці та передали його українським військовим. Тож він уже пів року перебуває на одній із дільниць лінії фронту на сході України, а його екіпаж виконує бойові завдання.
За словами командира танка з позивним "Один", у затрофеєного Т-72Б3 є певні технічні особливості, але наші військові швидко розібралися з управлінням.
Т-72Б3 розроблено як економний альтернативний варіант основного танка Т-90А до отримання ЗС РФ танків нового покоління Т-14 "Армата".
Модифікація Т-72Б3 є порівняно простою модернізацією танка Т-72Б з доведенням деяких параметрів рівня Т-90А. Основною зброєю є 125-мм гладкоствольна гармата з покращеною балістикою.
На танку встановлено метеодатчик та сучасний балістичний обчислювач, удосконалено стабілізатор озброєння, введено автомат супроводу мети, внаслідок чого точність ведення вогню значно покращилася порівняно з базовою моделлю. Вартість такого танка — близько 52 мільйонів рублів, це близько 830 тисяч доларів.
Нагадаємо, у ЗСУ вже солідний парк трофейної техніки. Втікаючи, російські військові кидають техніку та боєприпаси до неї. Іноді вони навіть приїжджають на своїй техніці здаватися в полон.
Минулого тижня українські військові повідомили, що захопили рідкісний російський броньовик АМН-590951 під час боїв у Херсонській області. Вперше цей броньовик показали цього літа на російському форумі "Армія-2022".
А західні ЗМІ назвали російську армію найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва, який випереджає за всіма показниками США та союзників НАТО.