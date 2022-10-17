Грозит 20 лет: в Москве арестовали еще троих обвиняемых в подрыве Крымского моста

Мужчин обвиняют в совершении террористического акта в составе группы.

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17 октября Московские суды общей юрисдикции сообщили о том, что в субботу Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под двухмесячный арест троих мужчин: Былина А.Г., Антипова О.А., Тяжелых Д.В.

Всех их обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту в составе группы по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ. За такое преступление в России полагается наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

Никаких доказательств причастности этих людей к взрыву на Крымском мосту российские силовики не предоставили.

Кого обвиняют в подрыве Крымского моста?

13 октября подконтрольный оккупантам суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна. Их отправили в СИЗО до 8 декабря.

Между тем, сын одного из арестованных Максим Соломко заявил, что его отца подставили. Роман Соломко — предприниматель из Херсонской области. 8 октября он через Крым отправился в Грузию по делам, когда через пару дней вернулся, его задержали.

Сейчас в доме Соломко идет ремонт. Прораб рассказал, что Роман ездил в Крым, чтобы договориться о продаже зерна. В последний раз прораб видел заказчика 10 октября.

Напомним, ФСБ обвинила в организации взрыва Кирилла Буданова, главу украинской военной разведки. 12 октября чекисты объявили о задержании восьмерых человек: пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которых называют соучастниками Буданова. В ФСБ утверждают, что всего эту акцию готовили не менее 12 человек.

В ГУР Минобороны Украины назвали обвинение ерундой и удивились, почему это чекисты так и не нашли на месте взрыва какой-нибудь визитки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что за организацией диверсии могут стоять российские силовики, которые с помощью такой акции хотят подставить конкурентов и упрочить свои позиции.

Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв на автомобильной части сооружения, при этом загорелись семь топливных цистерн по неизвестной причине остановившегося поезда. Движение через переправу перекрыли. Причиной инцидента назвали подрыв начиненного взрывчаткой грузового автомобиля.