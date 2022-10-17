Загрожує 20 років: у Москві заарештували ще трьох обвинувачених у підриві Кримського мосту

Чоловіків звинувачують у скоєнні терористичного акту у складі групи.

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17 жовтня Московські суди загальної юрисдикції повідомили про те, що у суботу Басманний районний суд задовольнив клопотання слідства та відправив під двомісячний арешт трьох чоловіків: Биліна А.Г., Антипова О.А., Тяжких Д.В.

Усіх їх звинувачують у скоєнні теракту на Кримському мості у складі групи за ч. 2 ст. 205 (терористичний акт) Кримінального кодексу РФ. За такий злочин у Росії покарання терміном від 12 до 20 років ув'язнення.

Жодних доказів причетності цих людей до вибуху на Кримському мосту російські силовики не надали.

Кого звинувачують у підриві Кримського мосту?

13 жовтня підконтрольний окупантам суд Сімферополя заарештував п'ятьох фігурантів справи: Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна. Їх відправили до СІЗО до 8 грудня.

Тим часом син одного з заарештованих Максим Соломко заявив, що його батька підставили. Роман Соломко — підприємець із Херсонської області. 8 жовтня він через Крим вирушив до Грузії у справах, коли за пару днів повернувся, його затримали.

Нині у будинку Соломка триває ремонт. Прораб розповів, що Роман їздив до Криму, щоб домовитись про продаж зерна. Востаннє виконроб бачив замовника 10 жовтня.

Нагадаємо, ФСБ звинуватила в організації вибуху Кирила Буданова, голову української військової розвідки. 12 жовтня чекісти оголосили про затримання вісьмох осіб: п'ятьох росіян та трьох громадян України та Вірменії, яких називають співучасниками Буданова. У ФСБ стверджують, що всього цю акцію готували щонайменше 12 осіб.

У ГУР Міноборони України назвали звинувачення нісенітницею і здивувалися, чому це чекісти так і не знайшли на місці вибуху якоїсь візитівки.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що за організацією диверсії можуть стояти російські силовики, які за допомогою такої акції хочуть підставити конкурентів та зміцнити свої позиції.

Як повідомлялося, 8 жовтня на Кримському мості прогримів вибух на автомобільній частині споруди, водночас спалахнули сім паливних цистерн з невідомої причини поїзда, що зупинився. Рух через переправу перекрили. Причиною інциденту назвали підрив начиненого вибухівкою вантажного автомобіля.