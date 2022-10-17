Солдаты все понимают: белорусские пограничники приветствуют на границе украинских коллег, — МВД

По мнению замглавы МВД Игоря Бондаренко, дружелюбные жесты белорусов говорят о том, что рядовые военнослужащие не поддерживают агрессивную политику своего руководства.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко уверен, что белорусские пограничники не видят угрозы в украинских коллегах и понимают, что Украина готовится не к нападению, а к защите. К такому выводу его подтолкнул один эпизод, случившийся на границе Украины и Беларуси.

"Белорусские военнослужащие, двигаясь по своей территории, по лесной дороге, первыми отдали военное приветствие. Рядовые военнослужащие, которые непосредственно несут службу приближенно к нашим позициям на наших общих границах, они адекватны, — сказал Бондаренко. — И этот жест, который они сделали, на военном, а еще больше на "пограничном" языке, говорит, что они это все (позицию руководства страны) не поддерживают, что они имеют уважение к своим (украинским) коллегам".

По словам замминистра, несмотря на то, что руководство Беларуси фактически сдало в аренду свою страну для нужд российской армии, белорусские пограничники понимают сложившуюся ситуацию и выражают поддержку украинским коллегам.

Напомним, белорусские власти 10 октября объявили о создании совместной с Россией группировки войск. На следующий день КГБ обвинил Украину, Польшу и Литву в подготовке терактов на железных дорогах Беларуси.

После этого в стране ввели режим контртеррористической операции. В МИД заявили, что располагают информацией о готовящихся попытках захвата отдельных участков территории Беларуси соседними странами.