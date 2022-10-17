Солдати все розуміють: білоруські прикордонники вітають на кордоні українських колег, — МВС

На думку заступника глави МВС Ігоря Бондаренка, доброзичливі жести білорусів говорять про те, що рядові військовослужбовці не підтримують агресивну політику свого керівництва.

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Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко впевнений, що білоруські прикордонники не бачать загрози в українських колегах і розуміють, що Україна готується не до нападу, а до захисту. Такого висновку його підштовхнув один епізод, що трапився на кордоні України та Білорусі.

"Білоруські військовослужбовці, рухаючись по своїй території, лісовій дорозі, першими віддали військове вітання. Пересічні військовослужбовці, які безпосередньо несуть службу наближено до наших позицій на наших спільних кордонах, вони адекватні, — сказав Бондаренко. — І цей жест, який вони зробили, військовою, а ще більше "прикордонною" мовою, каже, що вони це все (позицію керівництва країни) не підтримують, що вони мають повагу до своїх (українських) колег".

За словами заступника міністра, незважаючи на те, що керівництво Білорусі фактично здало в оренду свою країну для потреб російської армії, білоруські прикордонники розуміють ситуацію, що склалася, і висловлюють підтримку українським колегам.

Нагадаємо, білоруська влада 10 жовтня оголосила про створення спільного з Росією угруповання військ. Наступного дня КДБ звинуватив Україну, Польщу та Литву в підготовці терактів на залізницях Білорусі.

Після цього в країні запровадили режим контртерористичної операції. У МЗС заявили, що мають інформацію про підготовку спроб захоплення окремих ділянок території Білорусі сусідніми країнами.