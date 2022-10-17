Помогает разведке врага: в Минобороны призвали не показывать серийный номер сбитых дронов

Оккупанты смогут определить, достиг ли конкретный БПЛА цели, а пропагандисты могут взять фото сбитых дронов-камикадзе для своих репортажей.

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Замминистра обороны Анна Маляр призвала не публиковать в сети фотографии сбитых дронов-камикадзе. Их публикация помогает врагу. Об этом она написала в Фейсбуке.

Сегодня, 17 октября, войска РФ атаковали Киев дронами-камикадзе. В сети сразу стали появляться фотографии сбитых Shahed-136. На первый взгляд, может показаться, что в этом ничего страшного нет. Однако Маляр призвала учиться мыслить по-военному.

Чем может навредить публикация сбитых дронов?

В случае если на фото окажется серийный номер дрона-камикадзе, то по нему враг сможет установить, достиг конкретный борт цели или нет. Более того, российские пропагандисты могут использовать этот факт в пропагандистских целях.

Поэтому нужно также придерживаться правила делать фото так, чтобы по нему было невозможно сделать привязку к местности.

"Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блоггера может стать еще и плохим примером для других рядовых корреспондентов. Поэтому будем бдительны и не давайте врагу то, на что он активно охотится", — резюмировала Анна Маляр.

Напомним, в ЕС предупредили Иран о возможных санкциях за возможное участие в войне против Украины. Иран по-прежнему отрицает факт передачи дронов-камикадзе российским войскам.

Также "Укроборонпром" анонсировал украинский ответ на иранские дроны, БПЛА будет иметь дальность 1000 км и боевую часть массой в 75 кг.