Допомагає розвідці ворога: у Міноборони закликали не показувати серійний номер збитих дронів

Окупанти зможуть визначити, чи досяг конкретний БПЛА цілі, а пропагандисти можуть взяти фото збитих дронів-камікадзе для своїх репортажів.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не публікувати в мережі фото збитих дронів-камікадзе. Їх публікація допомагає ворогові. Про це вона написала у фейсбуці.

Сьогодні, 17 жовтня, війська РФ атакували Київ дронами-камікадзе. У мережі відразу почали з'являтися фото збитих Shahed-136. На перший погляд може здатися, що в цьому нічого страшного немає. Проте Маляр закликала вчитися мислити по-воєнному.

Чим може зашкодити публікація збитих дронів?

Якщо на фото опиниться серійний номер дрона-камікадзе, то за ним ворог зможе встановити, досяг конкретний борт цілі чи ні. До того ж, російські пропагандисти можуть використати цей факт у пропагандистських цілях.

Тому потрібно також дотримуватись правил робити фото так, щоб за ним було неможливо зробити прив'язку до місцевості.

"Звичайно, фейсбук-сторінка або телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших рядових кореспондентів. Тому будемо пильними і не давайте ворогові те, на що він активно полює", — резюмувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, в ЄС попередили Іран про можливі санкції за можливу участь у війні проти України. Іран, як і раніше, заперечує факт передавання дронів-камікадзе російським військам.

Також "Укроборонпром" анонсував українську відповідь на іранські дрони, БПЛА матиме дальність 1 000 км та бойову частину масою 75 кг.