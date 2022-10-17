Отправил дочери: в Кропивницком мужчину осудили за распространение данных о позициях ВСУ

Следствие пришло к выводу, что в действиях 48-летнего жителя города не было умысла нанесли вред армии. Горожанина осудили на 5 лет лишения свободы условно.

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В понедельник, 17 октября, суд в Кропивницком признал виновным 48-летнего Романа Жмарева в незаконном распространении данных о месте расположения ВСУ и других военных формирований во время военного положения. Об этом сообщает "Судовий репортер".

В июле отец двоих детей Жмарев, находясь в Кропивницком, через Telegram отправил дочери скриншоты с изображением карты, на которой рядом с городом Славянск Донецкой области было указано место расположения украинских военных. В тот же день он отправил и данные о расположении позиций ВСУ в Авдеевке Донецкой области.

[ + – ] Суд в Кропивницком

Мужчину обвинили по ч.2 ст. 114-2 УК Украины: несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружений и боевых припасов, ВСУ или других украинских военных формирований во время действия военного положения.

Мужчину осудили на 5 лет лишения свободы с освобождением от его отбытия. Установлен испытательный срок — 3 года.

[ + – ] Судья Ленинского районного суда Елена Лукьянова

Адвокат настаивал, что подзащитный, не зная об изменениях в законодательстве, отправил некоторые фотографии своей дочери.

Следствие пришло к выводу, что подсудимый сделал это не с целью нанести вред и поспособствовать обезвреживанию транспортных средств украинских сил.

Адвокат утверждает, что Жмарев раскаивается и обещает больше подобного не повторять.

По словам подозреваемого, это были скриншоты из общедоступных источников и он общался с дочерью.

Напомним, что в Украину из российского плена вернулись 108 военнослужащих женщин. По словам главы ОП Андрея Ермака, некоторые находились в плену с 2019 года под надуманными предлогами "шпионажа" и "терроризма".

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны попросили не показывать серийные номера сбитых дронов, поскольку таким образом оккупанты смогут выяснить, достиг ли дрон цели.