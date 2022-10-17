Відправив доньці: у Кропивницькому чоловіка засудили за поширення даних про позиції ЗСУ

Слідство дійшло висновку, що в діях 48-річного жителя міста не було наміру завдати шкоди армії. Містянина засудили до 5 років позбавлення волі умовно.

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У понеділок, 17 жовтня, суд у Кропивницькому визнав винним 48-річного Романа Жмарьова у незаконному розповсюдженні даних про місце розташування ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану. Про це повідомляє "Судовий репортер".

У липні батько двох дітей Жмарьов, перебуваючи у Кропивницькому, через Telegram відправив дочці скріншоти із зображенням карти, на якій поряд із містом Слов'янськ Донецької області було вказано місце розташування українських військових. Того ж дня він надіслав і дані про розташування позицій ЗСУ в Авдіївці Донецької області.

[ + – ] Суд у Кропивницькому

Чоловіка звинуватили за ч. 2 ст. 114-2 КК України: несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєнь і бойових припасів, ЗСУ чи інших українських військових формувань під час дії воєнного стану.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі зі звільненням від його відбуття. Встановлено випробувальний термін — 3 роки.

[ + – ] Суддя Ленінського районного суду Олена Лук'янова

Адвокат наполягав, що підзахисний, не знаючи про зміни у законодавстві, надіслав деякі фото своїй доньці.

Слідство дійшло висновку, що підсудний зробив це не з метою завдати шкоди та сприяти знешкодженню транспортних засобів українських сил.

Адвокат стверджує, що Жмарьов кається та обіцяє більше подібного не повторювати.

За словами підозрюваного, це були скріншоти із загальнодоступних джерел, і він спілкувався з дочкою.

Нагадаємо, що в Україну з російського полону повернулися 108 військовослужбовців. За словами голови ОП Андрія Єрмака, дехто перебував у полоні з 2019 року під надуманими приводами "шпигунства" та "тероризму".

Раніше Фокус повідомляв, що в Міноборони попросили не показувати серійні номери збитих дронів, оскільки так окупанти зможуть з'ясувати, чи досяг дрон цілі.