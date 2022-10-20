Охотились на "джавелины": на Донбассе агенты ФСБ вычисляли позиции украинцев, — СБУ (фото)

Российскую разведку интересовали места расположения украинских войск в Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении.

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Служба безопасности Украины задержала двух жителей Донбасса, которые по заданию ФСБ выясняли позиции ВСУ, на которых располагаются ПТРК "Джавелин", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, агентов завербовали после февральского вторжения. Они выслеживали места временной дислокации и перемещения украинских войск на территории Донецкой области, в том числе на Бахмутском направлении.

"По указанию оккупантов они должны были проводить разведывательно-подрывную деятельность вблизи линии фронта. Установлено, что вражеские приспешники контактировали со своими российскими кураторами через сеть "связных" с временно оккупированной территории региона", — отметили в СБУ.

Связными были несколько боевиков так называемого "1-го армейского корпуса" оккупантов. Информацию они получали через мессенджеры, затем передавали ее представителю "МГБ" и разведке одной из группировок "ДНР", которые работают под контролем российской ФСБ.

Напомним, 19 октября СБУ заявила о задержании коллаборанта — жителя Бучи. который участвовал в карательных рейдах ВС РФ и помогал оккупантам выявлять украинских патриотов. После деоккупации Киевской области, предатель решил замести следы, вступив в добровольческий батальон территориальной обороны.

Ранее СБУ сообщила о задержании в Днепре соратника экс-нардепа Ильи Кивы, который помогал российским войскам выявлять позиции систем ПВО.