Полювали на "джавеліни": на Донбасі агенти ФСБ вираховували позиції українців, — СБУ (фото)

Російську розвідку цікавили місця розташування українських військ у Донецькій області, зокрема, на Бахмутському напрямку.

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Служба безпеки України затримала двох мешканців Донбасу, які за завданням ФСБ з'ясовували позиції ЗСУ, на яких розміщуються ПТРК "Джавелін", повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, агентів завербували після лютневого вторгнення. Вони відслідковували місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку.

"За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту. Встановлено, що ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу "зв'язкових" із тимчасово окупованої території регіону", — зазначили в СБУ.

Зв'язковими були кілька бойовиків так званого "1-го армійського корпусу" окупантів. Інформацію вони отримували через месенджери, потім передавали її представнику "МДБ" та розвідці одного з угруповань "ДНР", які працюють під контролем російської ФСБ.

Нагадаємо, 19 жовтня СБУ заявила про затримання колаборанта — мешканця Бучі. який брав участь у каральних рейдах ЗС РФ та допомагав окупантам шукати українських патріотів. Після деокупації Київської області, зрадник вирішив замести сліди, вступивши до добровольчого батальйону територіальної оборони.

Раніше СБУ повідомила про затримання у Дніпрі соратника екснардепа Іллі Киви, який допомагав російським військам виявляти позиції систем ППО.