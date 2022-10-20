Российские спецслужбы могут готовить теракты против своего населения, – ГУР Минобороны

По данным разведки, российские военкоматы распространяют очередную "страшилку" об украинских спецслужбах.

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Российские военкоматы начали распространять "памятки" для местных жителей, в который обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических атак против мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В России пытаются обвинить "украинских диверсантов" в подготовке терактов против мирного населения. Для этих целей якобы будут закладываться на дорогах и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты и даже детские вещи.

[ + – ] Методичка для военкоматов

Однако в украинской разведке отмечают, что в РФ придумали очередную "страшилку", которая зеркально отображает реальные действия россиян на временно оккупированных территориях Украины. Так после их освобождения постоянно обнаруживаются заминированные предметы, от бытовых приборов до детских игрушек. Из-за этого бывали несчастные случаи с местными жителями, которые по неосторожности подрывались на таких вещах.

Поэтому в ГУР Минобороны предполагают, что таким образом в РФ готовят почву для провокаций против своего населения, чтобы обвинить в этом Украину.

Напомним, 12 октября в ФСБ объявили о двух попытках диверсии СБУ на территории РФ. Якобы в Брянске и Подмосковье готовились теракты.

Также президент Зеленский заявил, что РФ планирует нанести удар по украинской газотранспортной системе, чтобы прекратить поставки через Украину.