Російські спецслужби можуть готувати теракти проти свого населення, – ГУР Міноборони

За даними розвідки, російські військкомати розповсюджують чергову "страшилку" про українські спецслужби.

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Російські військкомати почали розповсюджувати "пам'ятки" для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби у плануванні та проведенні терористичних атак проти мирного населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У Росії намагаються звинуватити "українських диверсантів" у підготовці терактів проти мирного населення. З цією метою нібито закладатимуться на дорогах і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети і навіть дитячі речі.

[ + – ] Методичка для військкоматів

Однак в українській розвідці зазначають, що в РФ вигадали чергову "страшилку", яка дзеркально відображає реальні дії росіян на тимчасово окупованих територіях України. Так після їхнього звільнення постійно можна знайти заміновані предмети, від побутових приладів до дитячих іграшок. Через це були нещасні випадки з місцевими жителями, які з необережності підривалися на таких речах.

Тому в ГУР Міноборони припускають, що так в РФ готують ґрунт для провокацій проти свого населення, щоб звинуватити в цьому Україну.

Нагадаємо, 12 жовтня в ФСБ оголосили про дві спроби диверсії СБУ на території РФ. Нібито в Брянську та Підмосков'ї готувалися теракти.

Також президент Зеленський заявив, що РФ планує завдати удару по українській газотранспортній системі, щоб припинити постачання через Україну.