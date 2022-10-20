Редакторы "Википедии" продвигали пропаганду РФ в статье о войне в Украине, — исследование

Аналитики выявили более 80 редакторов энциклопедии, которые постоянно ссылались на кремлевские СМИ и добавляли пресс-релизы РФ в материал о российской агрессии.

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Британские аналитики разоблачили сеть редакторов интернет-энциклопедии "Википедия", которые делали правки в статье о российско-украинской войне для поддержки пророссийской позиции в этом вопросе. Об этом говорится в отчете аналитических центров Институт стратегического диалога (ISD) и Центра анализа социальных сетей (CASM), опубликованном в понедельник, 17 октября.

В исследовании анализируется деятельность 86 редакторов "Википедии", которые были заблокированы на сайте из-за нарушения правил. Выяснилось, что они вносили изменения во множество статей, в том числе и в статье о российско-украинской войне. Аналитики пришли к выводу, что редакторы преднамеренно меняли статью, чтобы манипулировать нарративом и склонить ее в пророссийскую сторону.

Изменения включали приуменьшить объективность прозападных наблюдений за войной и максимизировать объективность прокремлевских отчетов, говорится в статье. Помимо этого редакторы отдавали предпочтение темам, "которые склоняют исторический фон в сторону пророссийских нарративов", и добавляли кремлевские цитаты и пресс-релизы, чтобы показать, что пророссийские аргументы и точки зрения на войну являются объективными. Часто редакторы ссылались и на российские государственные СМИ, что показалось исследователям подозрительным.

При этом авторы отчета указывают, что установить прямую связь между редакторами "Википедии" и российским правительством не представляется возможным.

Ранее мы писали, что администрация "Википедии" в России дважды не отреагировала на требование Роскомнадзора удалить "недостоверную информацию" о войне в Украине.

Также Фокус сообщал о том, как в России по обращению депутата Госдумы начали разыскивать авторов различных статей в "Википедии", которые якобы имеют признаки экстремистских.