Редактори "Вікіпедії" просували пропаганду РФ у статті про війну в Україні, — дослідження

Аналітики виявили понад 80 редакторів енциклопедії, які постійно посилалися на кремлівські ЗМІ та додавали пресрелізи РФ до матеріалу про російську агресію.

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Британські аналітики викрили мережу редакторів інтернет-енциклопедії "Вікіпедія", які робили виправлення у статті про російсько-українську війну для підтримки проросійської позиції у цьому питанні. Про це йдеться у звіті аналітичних центрів Інститут стратегічного діалогу (ISD) та Центру аналізу соціальних мереж (CASM), опублікованому у понеділок, 17 жовтня.

У дослідженні аналізується діяльність 86 редакторів "Вікіпедії", яких заблокували на сайті через порушення правил. З'ясувалося, що вони вносили зміни до багатьох статей, зокрема й у статті про російсько-українську війну. Аналітики дійшли висновку, що редактори навмисно змінювали статтю, щоб маніпулювати наративом та схилити її до проросійської сторони.

Зміни включали применшення об'єктивності прозахідних спостережень за війною та максимізування об'єктивності прокремлівських звітів, йдеться у статті. Крім цього, редактори віддавали перевагу темам, "які схиляють історичне тло у бік проросійських наративів", і додавали кремлівські цитати та пресрелізи, щоб показати, що проросійські аргументи та точки зору на війну є об'єктивними. Часто редактори посилалися на російські державні ЗМІ, що здалося дослідникам підозрілим.

Водночас автори звіту вказують, що встановити прямий зв'язок між редакторами "Вікіпедії" та російським урядом неможливо.

Раніше ми писали, що адміністрація "Вікіпедії" у Росії двічі не відреагувала на вимогу Роскомнагляду видалити "недостовірну інформацію" про війну в Україні.

Також Фокус повідомляв про те, як у Росії за зверненням депутата Держдуми почали розшукувати авторів різних статей у "Вікіпедії", які нібито мають ознаки екстремістських.