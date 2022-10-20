Путин с Шойгу приехал на полигон, где готовят моблизированных к войне в Украине (видео)

Сообщается, что глава Кремля проверил ход подготовки призывников к войне в Украине. Кроме того, президент РФ взял в руки снайперскую винтовку и решил вместе с мобилизированными пострелять на полигоне.

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Президент России Владимир Путин совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетили мобилизированных россиян на полигоне в Рязанской области. Об этом рассказал российский телеканал "Звезда".

Сообщается, что глава Кремля проверил ход подготовки мобилизированных к войне в Украине. Шойгу доложил ему о прохождении призывниками курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений ВС РФ.

Кроме того, российский диктатор посетил и проинспектировал занятия по тактической, огневой и инженерной подготовке военных РФ. Также Путину показали, как мобилизированные обучаются преодолевать десантно-штурмовые полосы в составе взвода и упражняются в борьбе "с бронетехникой условного противника в ближнем бою".

Владимир Путин посетил стрелковый комплекс, где военные отрабатывают различные способы стрельбы. После этого президент России взял в руки снайперскую винтовку и решил вместе с мобилизированными пострелять на полигоне.

Он также поговорил с российскими оккупантами и спрашивал, есть ли у них какие-то проблемы или вопросы к нему. Никаких возражений к Путину у военных не оказалось. В знак одобрения президент России ударил по столу в конце разговора.

Напомним, 19 октября Владимир Путин объявил "военное положение" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях, а также в "ДНР" и "ЛНР". Он упрекнул украинские власти в отказе от переговоров и заявил, что главы оккупационных администраций будут наделены дополнительными полномочиями.

18 октября новый командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что ситуация на фронте для ВС РФ напряженная. Он также не исключил "непростых решений" в отношении оккупированного Херсона. Однако не уточнил, каких именно.

В Британской разведке считают, что такие заявления Суровикина является подготовкой информационного фона для отступления оккупантов с правого берега Днепра, в частности, из Херсона.