Путін із Шойгу приїхав на полігон, де готують мобілізованих до війни в Україні (відео)

Повідомляється, що глава Кремля перевірив перебіг підготовки призовників до війни в Україні. Крім того, президент РФ взяв до рук снайперську гвинтівку і вирішив разом із мобілізованими постріляти на полігоні.

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Президент Росії Володимир Путін спільно з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу відвідали мобілізованих росіян на полігоні в Рязанській області. Про це розповів російський телеканал "Звезда".

Повідомляється, що глава Кремля перевірив перебіг підготовки мобілізованих до війни в Україні. Шойгу доповів йому про проходження призовниками курсу бойової підготовки з військово-облікових спеціальностей та бойового злагодження у складі підрозділів ЗС РФ.

Крім того, російський диктатор відвідав та проінспектував заняття з тактичної, вогневої та інженерної підготовки військових РФ. Також Путіну показали, як мобілізовані навчаються долати десантно-штурмові смуги у складі взводу та вправляються у боротьбі "з бронетехнікою умовного супротивника у ближньому бою".

Володимир Путін відвідав стрілецький комплекс, де військові відпрацьовують різні способи стрілянини. Після цього президент Росії взяв до рук снайперську гвинтівку і вирішив разом із мобілізованими постріляти на полігоні.

Він також поговорив з російськими окупантами та питав, чи є у них якісь проблеми, чи питання до нього. Жодних заперечень до Путіна у військових не виявилося. На знак схвалення президент Росії вдарив по столу наприкінці розмови.

Нагадаємо, 19 жовтня Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у "ДНР" та "ЛНР". Він дорікнув українській владі у відмові від переговорів і заявив, що глави окупаційних адміністрацій будуть наділені додатковими повноваженнями.

18 жовтня новий командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що ситуація на фронті для ЗС РФ напружена. Він також не виключив "непростих рішень" щодо окупованого Херсона. Однак не уточнив яких саме.

У Британській розвідці вважають, що такі заяви Суровікіна є підготовкою інформаційного фону для відступу окупантів із правого берега Дніпра, зокрема з Херсона.