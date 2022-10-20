В Нацгвардии создали около 400 огневых групп для борьбы с дронами

Результаты работы групп Нацгвардии по противодействию БПЛА уже можно наблюдать на юге Украины.

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На базе Национальной гвардии Украины было создано около 400 огневых групп, целью которых является противодействие ударным дронам Вооруженных сил РФ. Почти треть из этих групп — мобильные. Об этом заявил исполняющий обязанности Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович, передает пресс-служба МВД.

По словам представителя Нацгвардии, для противодействия ударным дронам противникам было создано более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп, а результаты работы их деятельности уже можно наблюдать на Южнобужском направлении.

Помимо этого Уршалович добавил, что Нацгвардия принимала участие в ликвидации последствий массированных ракетных ударов со стороны войск РФ, которые начались 10 октября, и обеспечили эвакуацию и медицинскую помощь гражданскому персоналу поврежденных объектов. Всего НГУ охраняет 302 государственных объекта, 41 объект органов власти и 94 объекта критической инфраструктуры, отметил представитель ведомства.

В то же время работа по восстановлению жизнедеятельности в деоккупированных населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей продолжается, сказал Уршалович. К этому процессу привлечены и бойцы Нацгвардии.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса передадут Украине средства для борьбы с дронами иранского и российского производства.

Тем временем британские военные эксперты утверждают, что использование российской армией дронов против Украины существенно не меняет ситуацию на поле боя.