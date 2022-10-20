У Нацгвардії створили близько 400 вогневих груп для боротьби з дронами

Результати роботи груп Нацгвардії проти БПЛА вже можна спостерігати на півдні України.

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На базі Національної гвардії створили близько 400 вогневих груп, метою яких є протидія ударним дронам Збройних сил РФ. Майже третина із цих груп — мобільні. Про це заявив виконувач обов'язків Департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович, повідомляє пресслужба МВС.

За словами представника Нацгвардії, для протидії ударним дронам противникам створили понад 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп, а результати роботи їхньої діяльності вже можна спостерігати на Південнобузькому напрямку.

Крім цього Уршалович додав, що Нацгвардія брала участь у ліквідації наслідків масованих ракетних ударів з боку військ РФ, які розпочалися 10 жовтня, та забезпечили евакуацію та медичну допомогу цивільному персоналу пошкоджених об'єктів. Всього НГУ охороняє 302 державні об'єкти, 41 об'єкт органів влади та 94 об'єкти критичної інфраструктури, зазначив представник відомства.

Водночас робота щодо відновлення життєдіяльності у деокупованих населених пунктах Харківської та Херсонської областей триває, сказав Уршалович. До цього процесу залучено і бійців Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу передадуть Україні кошти для боротьби з дронами іранського та російського виробництва.

Тим часом британські військові експерти стверджують, що використання російською армією дронів проти України суттєво не змінює ситуацію на полі бою.