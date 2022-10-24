Укрепление обороны: военную администрацию Киева возглавил генерал-полковник Попко

Обеспечивать оборону столицы будет бывший командующий Сухопутными войсками, который имеет богатый боевой опыт.

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Николая Жирнова с поста начальника Киевской городской военной администрации. Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Попко. Оба указа датированы 21 октября.

В пресс-службе президента отметили, что при назначении Попко учитывался его боевой опыт.

"Глава государства убежден, что боевой опыт Сергея Попка будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", — сказано в сообщении.

Что известно о Сергее Попко?

Сергею Попко 61 год. Он профессиональный военный, в 2017 году ему присвоено звание генерал-полковника. В 2016-2019 годах Попко был командующим Сухопутных войск Украины, затем в течение года работал главным инспектором Минобороны, в мае 2020 года был уволен в запас.

[ + – ] Генерал-полковник Сергей Попко

Напомним, генерала Николая Жирнова назначили главой Киевской военной администрации 1 марта. Комментируя назначение, президент Зеленский заявил, что главные задачи Жирнова — гарантировать оборону столицы и блокировать врагу подступы к городу.

После того, как оккупантов удалось прогнать с территории Киевской области, Николай Жирнов занялся строительством рубежей обороны вокруг столицы. Он заверил киевлян, что в случае повторных попыток россиян захватить Киев, врагу не удастся сделать это внезапно.

Как сообщалось, 18 октября Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Астана попросила Киев заменить посла после того, как он сказал в интервью, что украинцы сейчас пытаются убить как можно больше россиян, чтобы следующим поколениям не пришлось этого делать.