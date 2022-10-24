Зміцнення оборони: військову адміністрацію Києва очолив генерал-полковник Попко

Забезпечуватиме оборону столиці колишній командувач Сухопутних військ, який має багатий бойовий досвід.

Related video

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Миколу Жирнова з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Сергія Попка. Обидва укази датовані 21 жовтня.

У пресслужбі президента зазначили, що в процесі призначення Попка враховувався його бойовий досвід.

"Глава держави переконаний, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони та безпеки столиці", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Сергія Попко?

Сергію Попку 61 рік. Він професійний військовий, у 2017 році йому присвоєно звання генерал-полковника. У 2016-2019 роках Попко був командувачем Сухопутних військ України, потім упродовж року працював головним інспектором Міноборони, у травні 2020 року був звільнений у запас.

[ + – ] Генерал-полковник Сергій Попко

Нагадаємо, генерала Миколу Жирнова призначили головою Київської військової адміністрації 1 березня. Коментуючи призначення, президент Зеленський заявив, що головні завдання Жирнова — гарантувати оборону столиці та блокувати ворогові підступи до міста.

Після того, як окупантам вдалося вигнати з території Київської області, Микола Жирнов зайнявся будівництвом оборонних кордонів навколо столиці. Він запевнив киян, що в разі повторних спроб росіян захопити Київ ворогові не вдасться зробити це раптово.

Як повідомлялося, 18 жовтня Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського. Астана попросила Київ замінити посла після того, як він сказав в інтерв'ю, що українці зараз намагаються вбити якнайбільше росіян, щоб наступним поколінням не довелося цього робити.