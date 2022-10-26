Получилось символично: священник из Уфы крестил оккупантов с помощью мешков для трупов (фото)

У солдат не оказалось тазика, который обычно используют для обряда, поэтому протоиерей обратился к подручным средствам: ящику для боеприпасов и пакетам для трупов. Он считает, что получилось символично.

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Протоиерей из Уфы Виктор Иванов приехал к российским оккупантам в Украину, чтобы поддержать их. Там к нему обратились несколько военных, решивших принять крещение, священник использовал во время обряда черные пластиковые мешки, которые используют для хранения трупов, сообщает "База".

Мешки решили использовать, так как в расположении оккупантов не нашлось тазика, в которую наливают воду для обряда. Поэтому "купель" решили соорудить из ящика для боеприпасов, который изнутри проложили полиэтиленовым мешком.

"Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком", — рассказал протоиерей.

По его словам, солдат такие атрибуты не смутили, сам он считает символичным их использование.

"Был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан — как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше", — сказал Иванов.

Как сообщалось, патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал россиян не бояться идти на войну против Украины, объяснив, что "Христос воскрес и мы воскреснем". Кирилл также заверил солдат оккупационной армии, что на войне они заняты праведным делом, поэтому, в случае гибели получат прощение грехов.

Напомним, Минобороны Украины с иронией отреагировало на увеличение численности армии РФ, которое должно произойти в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В министерстве заявили, что теперь нужно купить 2 млн мешков для трупов российских солдат.