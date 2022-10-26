Вийшло символічно: священик із Уфи хрестив окупантів за допомогою мішків для трупів (фото)

У солдатів не виявилося тазика, який зазвичай використовують для обряду, тому протоієрей звернувся до підручних засобів: ящика для боєприпасів і пакетів для трупів. Він вважає, що вийшло символічно.

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Протоієрей із Уфи Віктор Іванов приїхав до російських окупантів в Україну, щоб підтримати їх. Там до нього звернулися кілька військових, які вирішили прийняти хрещення, і священик використовував під час обряду чорні пластикові мішки, які використовують для зберігання трупів, повідомляє "База".

Мішки вирішили використати, тому що в розташуванні окупантів не знайшлося тазика, в який налили б воду для обряду. Тому "купель" вирішили спорудити з ящика для боєприпасів, який зсередини проклали поліетиленовим мішком.

"Для ніг принесли картонну коробку, яку також простелили мішком", — розповів протоієрей.

За його словами, солдатів такі атрибути не збентежили, сам він вважає символічним їх використання.

"Був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних" пакетах; народжується нова людина — воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик із-під боєприпасів. Благодать Божа для християн — як боєприпаси для солдатів. І чим більше, тим краще", — сказав Іванов.

Як повідомлялося, патріарх Російської православної церкви Кирило закликав росіян не боятися йти на війну проти України, пояснивши, що "Христос воскрес, і ми воскреснемо". Кирило також запевнив солдатів окупаційної армії, що на війні вони зайняті праведною справою, тому в разі загибелі отримають прощення гріхів.

Нагадаємо, Міноборони України з іронією відреагувало на збільшення чисельності армії РФ, яке має відбутися відповідно до указу президента Росії Володимира Путіна. У міністерстві заявили, що тепер потрібно купити 2 млн мішків для трупів російських солдатів.