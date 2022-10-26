Западные технологии дают превосходство Украине над Россией, – немецкий генерал

По словам генерала Криса Бадии, украинские военные очень быстро осваивают и эффективно применяют западное оружие.

Related video

Российское вторжение в Украину показало, что западные технологии дают превосходство ВСУ в отражении ВС РФ. Об этом сообщил немецкий генерал Крис Бадия, передает Defense News.

Заместитель верховного главнокомандующего союзниками по трансформации в НАТО Крис Байда заявил, что война в Украине показывает одно — западные технологии являются ключевыми.

С начала полномасштабного вторжения США передали Украине военной помощи на 17,6 млрд долларов. В рамках помощи другие страны Запада выделяли миллиарды на артиллерию, бронетехнику, Javelin, гранатометы и ряд другого вооружения.

Также Бадия отметил, что в Украине довольны западным вооружением, что стало поворотным моментом для ухода от стареющего совестного оружия. Он подчеркнул, что ВСУ очень быстро осваивают и привыкают к новому оружию.

"Общий опыт и наблюдения, которые они (украинцы) делают, заключаются в том, что как только западные технологии вступят в игру, Россия не сможет с ними справиться", — резюмировал Бадия.

Отмечается, что официальные лица в Пентагоне следят за ходом войны и делают выводы. В частности, подчеркивается важность зашифрованных линий связи, как применяется электронное оборудование, а также важность логистики и планирования вместе с новой смертельно опасной ролью беспилотников.

Напомним, в США наращивают производство HIMARS до 96 единиц в год. Этому способствовала война в Украине, которая повышает спрос на американскую РСЗО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад поставляет технику ВСУ как на испытательный легион, который повышает привлекательность вооружения.