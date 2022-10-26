Західні технології дають перевагу Україні над Росією, – німецький генерал

За словами генерала Кріса Бадії, українські військові дуже швидко освоюють та ефективно застосовують західну зброю.

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Російське вторгнення в Україну показало, що західні технології дають перевагу ЗСУ у відбитті ЗС РФ. Про це повідомив німецький генерал Кріс Бадія, повідомляє Defense News.

Заступник верховного головнокомандувача союзників із трансформації в НАТО Кріс Байда заявив, що війна в Україні показує одне — західні технології є ключовими.

З початку повномасштабного вторгнення США передали Україні військову допомогу на 17,6 млрд доларів. У межах допомоги інші країни Заходу виділяли мільярди на артилерію, бронетехніку, Javelin, гранатомети та низку іншого озброєння.

Також Бадія зазначив, що в Україні задоволені західним озброєнням, що стало поворотним моментом для уникнення совісної зброї, що старіє. Він наголосив, що ЗСУ дуже швидко освоюють і звикають до нової зброї.

"Спільний досвід і спостереження, які вони (українці) роблять, полягають у тому, що щойно західні технології вступлять у гру, Росія не зможе з ними впоратися", — резюмував Бадія.

Зазначається, що офіційні особи у Пентагоні стежать за перебігом війни та роблять висновки. Зокрема, наголошується на важливості зашифрованих ліній зв'язку, як застосовується електронне обладнання, а також на важливості логістики та планування разом із новою смертельно небезпечною роллю безпілотників.

Нагадаємо, у США нарощують виробництво HIMARS до 96 одиниць на рік. Цьому сприяла війна в Україні, яка підвищує попит на американську РСЗВ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Захід постачає техніку ЗСУ як на випробувальний легіон, який підвищує привабливість озброєння.