Угрозы пока нет: у Лукашенко сменили риторику относительно "наступления на Беларусь"

Министр обороны предупредил, что у границ сконцентрированы украинские силы, но признаков создания наступательной группировки пока нет. Он не пояснил, почему у ВСУ возникла необходимость стягивать войска к северу Украины.

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что пока не наблюдается создание наступательных группировок на границах страны.

"Мы оцениваем обстановку, которая складывается вокруг нашего государства. Прежде всего оцениваем возможные вызовы и угрозы военной безопасности Беларуси, — сказал он во время встречи с трудовыми коллективами Гомельской области. — Глава государства поставил задачу доложить общественности, людям всю ту правдивую, реальную обстановку, которая сложилась вокруг нашей страны".

Министр отметил, что обстановка сложилась непростая, так как между Россией и Западом наблюдается "геополитическое противоборство".

"Запад и подконтрольные ему государства продолжали целенаправленно нагнетать обстановку", — сказал Хренин.

По его словам, Украина нарастила войска у белорусских границ "под видом учений", на которых Беларусь была обозначена как противник. Однако пока военное руководство страны не видит предпосылок для вторжения иностранных войск в Беларусь. Впрочем, министр призвал не расслабляться и сплотиться, чтобы не допустить "развязывания агрессии на территории нашего государства".

О причинах концентрации украинских войск на границе и участии Беларуси в войне против Украины Хренин не сказал ни слова.

Напомним, 21 октября ВСУ записали обращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказ командования и не вступать в незаконную войну. Белорусов предупредили, что если они все-таки решатся на агрессию, то получат такой же отпор, как и любой другой оккупант, в том числе Украина будет наносить удары по военным объектам на территории Беларуси.

Спустя пять дней Минобороны Беларуси опубликовало ответное обращение к ВСУ, в котором Украину призвали не провоцировать войну и заверили, что белорусы воевать не хотят.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников назвав белорусского коллегу лжецом. По его словам, за два дня до начала февральского вторжения Виктор Хренин давал слово офицера и обещал, что российские войска не будут прорываться через границу.