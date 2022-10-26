Загрози поки що немає: в Лукашенка змінили риторику щодо "наступу на Білорусь"

Міністр оборони попередив, що біля кордонів сконцентровані українські сили, але ознак створення наступального угруповання наразі немає. Він не пояснив, чому в ЗСУ виникла потреба стягувати війська на північ України.

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Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що поки не спостерігається створення наступальних угруповань на кордонах країни.

"Ми оцінюємо обстановку, яка складається навколо нашої держави. Насамперед оцінюємо можливі виклики та загрози воєнній безпеці Білорусі, — сказав він під час зустрічі з трудовими колективами Гомельської області. — Глава держави поставив завдання доповісти громадськості, людям усю ту правдиву, реальну обстановку, яка склалася довкола нашої країни".

Міністр зазначив, що ситуація склалася непроста, оскільки між Росією і Заходом спостерігається "геополітичне протиборство".

"Захід і підконтрольні йому держави продовжували цілеспрямовано нагнітати обстановку", — сказав Хренін.

За його словами, Україна наростила війська біля білоруських кордонів "під виглядом навчань", на яких Білорусь була позначена як противник. Однак поки що військове керівництво країни не бачить передумов для вторгнення іноземних військ у Білорусь. Втім, міністр закликав не розслаблятися та згуртуватися, щоб не допустити "розв'язання агресії на території нашої держави".

Про причини концентрації українських військ на кордоні й участі Білорусі у війні проти України Хренін не сказав жодного слова.

Нагадаємо, 21 жовтня ЗСУ записали звернення до білоруської армії із закликом не виконувати наказ командування і не вступати в незаконну війну. Білорусів попередили, що якщо вони все-таки наважаться на агресію, то отримають таку ж відсіч, як і будь-який інший окупант, зокрема Україна завдаватиме ударів по військових об'єктах на території Білорусі.

Через п'ять днів Міноборони Білорусі опублікувало звернення до ЗСУ, в якому Україну закликали не провокувати війну та запевнили, що білоруси воювати не хочуть.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав білоруського колегу брехуном. За його словами, за два дні до початку лютневого вторгнення Віктор Хренін давав слово офіцера й обіцяв, що російські війська не прориватимуться через кордон.