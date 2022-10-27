C 11 кг взрывчатки: в Турции представили новый дрон-камикадзе Alpagut (видео)

Особенностью нового дрона является запуск барражирующего боеприпаса с беспилотника, что позволяет расширять его радиус действия.

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Турецкие оборонные компании Rocketsan и STM представили новый дрон-камикадзе Alpagut, который крепится как боеприпас на крупных беспилотниках. Об этом сообщает пресс-служба STM.

На выставке SAHA EXPO-2022 в Стамбуле представили дрон-камикадзе Alpagut, который разработан в интересах вооруженных сил Турции и дружественных стран.

Особенностью дрона-камикадзе является то, что его можно запускать как боеприпас на крупных беспилотниках по типу AKINCI или других турецких БПЛА. Он фиксируется на место крепления на подвеске. Также при помощи специальных направляющих Alpagut можно запускать на колесной или морской платформе.

[ + – ] На выставке SAHA EXPO-2022 в Стамбуле представили дрон-камикадзе Alpagut

Основные заявленые характеристики Alpagut:

длина крылья — 2,3 м

размах крыльев — 2,5 м

дальность действия при запуске с воздуха — 60 км

длительность полета — 60 км

вес — 45 кг

масса боевой части — 11 кг

Наводится на цель дрон-камикадзе при помощи двухрежимной головкой самонаведения. Основными целями для дрона будут вражеские зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции. Примечательно, что для демонстрации возможностей дрона был выбран российский ЗРПК "Панцирь-С1".

[ + – ] Российский ЗРПК "Панцирь-С1"

Идти на цель дрон будет в составе роя дронов или один. Перед этим он способен кружить над целью на высоте от 300 до 1500 метров. За это время можно проводить доразведку и самонаведение.

Напомним, в Турции представили дрон-камикадзе Deli с максимальной скоростью до 180 км/ч.

Ранее турецкая компания Havelsan показала обновленный беспилотник Baha на выставке в Абу-Даби. БПЛА получил новый дизайн, и способность работать практически в любую погоду.