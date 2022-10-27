З 11 кг вибухівки: у Туреччині представили новий дрон-камікадзе Alpagut (відео)

Особливістю нового дрона є запуск барражувальної борозни з безпілотника, що дозволяє розширювати його радіус дії.

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Турецькі оборонні компанії Rocketsan та STM представили новий дрон-камікадзе Alpagut, який кріпиться як боєприпас на великих безпілотниках. Про це повідомляє пресслужба STM.

На виставці SAHA EXPO-2022 у Стамбулі представили дрон-камікадзе Alpagut, розроблений на користь Збройних сил Туреччини та дружніх країн.

Особливістю дрона-камікадзе є те, що його можна запускати як боєприпас на великих безпілотниках типу AKINCI або інших турецьких БПЛА. Він фіксується на місце кріплення на підвісці. Також за допомогою спеціальних напрямних Alpagut можна запускати на колісній або морській платформі.

[ + – ] На виставці SAHA EXPO-2022 у Стамбулі представили дрон-камікадзе Alpagut

Основні заявлені характеристики Alpagut:

довжина крила — 2,3 м

розмах крил — 2,5 м

дальність дії під час запуску з повітря — 60 км

тривалість польоту — 60 км

вага — 45 кг

маса бойової частини — 11 кг

Наводиться на ціль дрон-камікадзе за допомогою дворежимної головки самонаведення. Основними цілями для дрона будуть ворожі зенітно-ракетні комплекси та станції радіолокацій. Примітно, що для демонстрації можливостей дрона обрали російський ЗРПК "Панцир-С1".

[ + – ] Російський ЗРПК "Панцир-С1"

Летітиме до цілі дрон у складі рою дронів або один. Перед цим він здатний кружляти з на висоті від 300 до 1500 метрів. За цей час можна проводити дорозвідку та самонаведення.

Нагадаємо, у Туреччині представили дрон-камікадзе Deli з максимальною швидкістю до 180 км/год.

Раніше турецька компанія Havelsan показала оновлений безпілотник Baha на виставці в Абу-Дабі. БПЛА отримав новий дизайн і здатність працювати практично в будь-яку погоду.