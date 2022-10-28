Оккупанты повредили около тысячи объектов культурного наследия Украины, – Минкульт

Статистика разрушений украинских культурных объектов продолжает расти. В Минкульте рассказали о планах по защите и реставрации наследия.

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Заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева на международной научно-практической конференции в Киеве рассказала о разрушениях примерно 1 тыс. ценных культурных объектов во время полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщается на официальной странице Министерства культуры Украины.

По словам Чуевой среди поврежденных объектов числится 171 постройка, имеющая статус памятника культуры. Кроме того, от обстрелов пострадало 146 ценных исторических зданий и 44 музея. Всего — 552 случая повреждений и разрушений.

Замминистра также отметила, что не все пострадавшие сооружения официально являются памятниками культуры, при этом имея культурную ценность. В качестве примера Чуева приводит современные памятники героям АТО, мозаики и витражи.

Среди прочих проблем, Екатерина Чуева упомянула о судьбе архитектуры и предметов искусства, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. По словам чиновника, проверить состояние этих объектов и оценить ущерб сейчас нет никакой возможности.

На конференции присутствовали представители ЮНЕСКО, штаб-квартиры Совета Европы и Международного альянса культурного наследия в зоне конфликтов. В обсуждении были также задействованы такие страны как Польша, Грузия, Германия и Испания.

Результатом конференции стало объединение представителей общественности, а также экспертов с правозащиты, архитектуры реставрации и археологии в рабочую группу, которая будет заниматься защитой украинского культурного наследия.

Ранее представители ЮНЕСКО в сотрудничестве со спутниковым центром ООН Unosat анонсировали создание специальной базы данных для учета всех повреждений украинских культурных объектов.

Также Фокус писал о том, что российские силы могут ограбить музеи, находящиеся на временно оккупированных территориях под предлогом "эвакуации".

Напомним, что оккупационные силы в Херсонской области начали вывозить местные памятники.