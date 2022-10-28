Окупанти пошкодили близько тисячі об'єктів культурної спадщини України, – Мінкульт

Статистика руйнувань українських культурних об'єктів продовжує зростати. У Мінкульті розповіли про плани щодо захисту та реставрації спадщини.

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Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва на міжнародній науково-практичній конференції у Києві розповіла про руйнування приблизно 1 тис. цінних культурних об'єктів під час повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства культури України.

За словами Чуєвої, серед пошкоджених об'єктів нараховують 171 споруду, що має статус пам'ятника культури. Крім того, від обстрілів постраждало 146 цінних історичних будівель та 44 музеї. Усього — 552 випадки пошкоджень та руйнувань.

Заступниця міністра також наголосила, що не всі постраждалі споруди офіційно є пам'ятками культури, проте мають культурну цінність. Для прикладу, Чуєва наводить сучасні пам'ятники героям АТО, мозаїки та вітражі.

Серед інших проблем Катерина Чуєва згадала про долю архітектури та предметів мистецтва, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. За словами чиновника, перевірити стан цих об'єктів та оцінити збитки зараз немає жодної можливості.

На конференції були присутні представники ЮНЕСКО, штаб-квартири Ради Європи та Міжнародного альянсу культурної спадщини у зоні конфліктів. В обговоренні також брали участь такі країни, як-от Польща, Грузія, Німеччина та Іспанія.

Результатом конференції стало об'єднання представників громадськості, а також експертів із правозахисту, архітектури реставрації та археології у робочу групу, яка займатиметься захистом української культурної спадщини.

Раніше представники ЮНЕСКО у співпраці із супутниковим центром ООН Unosat анонсували створення спеціальної бази даних для врахування всіх пошкоджень українських культурних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що російські сили можуть пограбувати музеї, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях під приводом "евакуації".

Нагадаємо, що окупаційні сили на Херсонщині почали вивозити місцеві пам'ятники.