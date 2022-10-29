Прогресса у Бахмута нет: мобилизация не поможет Путину победить в войне против Украины, — ISW

Аналитики заявили, что развертывание мобилизованных в оккупированных районах Украины не привело к значительному увеличению боевой мощи России

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Российские силы не добились значительного прогресса в районе Бахмута, Донецкой области или где-либо еще вдоль линии фронта. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Также аналитики напомнили, что президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу объявили об окончании частичной мобилизации. Так, Шойгу заявил, что Россия мобилизовала уже 300 тысяч человек.

При этом, как сказано в отчете, Путин признал, что РФ испытывала проблемы с логистикой и снабжением мобилизованных сил. Однако затем ложно отметил, что эти проблемы касались только "начального этапа" мобилизации. Предполагается, что мобилизация в РФ прекратилась из-за осеннего призыва, который начнется в РФ уже первого ноября.

"Завершенная в настоящее время мобилизация вряд ли окажет решающее влияние на боевую мощь РФ. Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине. Если это соотношение применимо в целом, оно предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения", — сказано в отчете.

Однако аналитики заявили, что направление плохо обученных мобилизованных лишь замедлит контрнаступление ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что надежда России на победу над Украиной раскрыта в битве за Бахмут. По словам журналистов, взятие Бахмута откроет для российских войск дорогу на другие города Донецкой области.

Еще напомним, что в Беларуси в очередной раз продлили военные учения. Мониторинговая группа заявила, что общее число продлений военных учений в Беларуси на данный момент составляет уже 27 недель.

Также сообщалось, что Залужный назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед ВСУ. По словам главнокомандующего, у россиян больше преимущество, однако они не могут заиметь успех в борьбе с ВСУ.