"Нам некуда идти": надежда России на победу над Украиной раскрыта в битве за Бахмут, — AP

По словам журналистов, взятие Бахмута откроет для российских войск дорогу на другие города Донецкой области.

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Российские войска и наемники из ЧВК "Вагнер" пытаются захватить Бахмут донецкой области. Взятие этого города разорвало бы пути снабжения Украины и открыло бы российским силам путь для продвижения к Краматорску и Славянску, ключевым украинским опорным пунктам в Донецкой области, о чем пишет Associated Press.

Издание пишет, что Россия уже более пяти месяцев обстреливает Бахмут ракетами. Наземное наступление ускорилось после того, как в июле войска РФ вынудили ВСУ уйти из Луганской области. Сейчас линия соприкосновения проходит на окраине города.

По словам журналистов, России нужна победа в Бахмуте, учитывая, что она теряет контроль над большими участками северо-восточного района Харькова из-за украинского контрнаступления в прошлом месяце и ухудшается ее положение в Херсоне.

"Россия терпит поражения по всем направлениям. … Им нужна оптика какой-то наступательной победы, чтобы успокоить критиков дома и показать российской общественности, что эта война все еще будет планироваться", — сказал Сэмюэл Рамани, научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

По его словам, ЧВК "Вагнера" сыграла заметную роль в войне и в битве за Бахмут в частности.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда группа Вагнера достаточно эффективно наводит ужас на местных жителей, но гораздо менее эффективно захватывает и удерживает территорию", — сказал он.

Находясь в городе на этой неделе, журналисты Associated Press увидели сгоревшие автомобили, разрушенные здания и людей, борющихся за выживание среди какофонии непрекращающихся обстрелов.

"Люди, которые уехали, переехали, чтобы остаться со своими детьми или братьями и сестрами. Им было куда пойти. Но что касается нас, нам некуда идти. Вот почему мы здесь", — сказала журналистам местная жительница.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы спецподразделения "Хорт" убили замначальника штаба ЧВК "Вагнера". В спецподразделении сообщили, что во время боевого контакта была уничтожена вся группа неприятеля.

Еще напомним, что Залужный назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед ВСУ. По словам главнокомандующего, у россиян больше преимущество, однако они не могут заиметь успех в борьбе с ВСУ.

Также сообщалось, что контрразведчики СБУ уничтожили дроном новейшую российскую РЭБ. Станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Силок-01" сделали специально для борьбы с беспилотниками.