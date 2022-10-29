"Нам нікуди йти": Надія Росії на перемогу України розкрита у битві за Бахмут, — AP

За словами журналістів, взяття Бахмута відкриє для російських військ дорогу на інші міста Донецької області.

Related video

Російські війська та найманці з ПВК "Вагнер" намагаються захопити Бахмут донецької області. Взяття цього міста розірвало б шляхи постачання України та відкрило б російським силам шлях для просування до Краматорська та Слов'янська, ключових українських опорних пунктів у Донецькій області, про що пише Associated Press.

Видання пише, що Росія вже понад п'ять місяців обстрілює Бахмут ракетами. Наземний наступ прискорився після того, як у липні війська РФ змусили ЗСУ піти з Луганської області. Наразі лінія зіткнення проходить на околиці міста.

За словами журналістів, Росії потрібна перемога в Бахмуті, враховуючи, що вона втрачає контроль над великими ділянками північно-східного району Харкова через український контрнаступ минулого місяця і погіршується її становище в Херсоні.

"Росія зазнає поразок у всіх напрямках. ... Їм потрібна оптика якоїсь наступальної перемоги, щоб заспокоїти критиків вдома і показати російській громадськості, що ця війна все ще плануватиметься", — сказав Семюел Рамані, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб.

За його словами, ПВК "Вагнера" відіграла помітну роль у війні та у битві за Бахмут зокрема.

"Ми спостерігаємо ситуацію, коли група Вагнера досить ефективно наводить жах на місцевих жителів, але набагато менш ефективно захоплює та утримує територію", — сказав він.

Перебуваючи в місті на цьому тижні, журналісти Associated Press побачили автомобілі, що згоріли, зруйновані будівлі і людей, які борються за виживання серед какофонії безперервних обстрілів.

"Люди, які поїхали, переїхали, щоб залишитися зі своїми дітьми чи братами та сестрами. Їм було куди піти. Але щодо нас нам нікуди йти. Ось чому ми тут", — сказала журналістам місцева мешканка.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці спецпідрозділу "Хорт" убили заступника начальника штабу ПВК "Вагнера". У спецпідрозділі повідомили, що під час бойового контакту було знищено всю групу ворога.

Ще нагадаємо, що Залужний назвав головні завдання, які зараз стоять перед ЗСУ. За словами головнокомандувача, у росіян більша перевага, проте вони не можуть мати успіх у боротьбі з ЗСУ.

Також повідомлялося, що контррозвідники СБУ знищили дроном новітню російську РЕБ. Станцію радіоелектронної боротьби "Силок-01" зробили спеціально для боротьби з безпілотниками.